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Самые популярные предложения от Rubicks

Самое интересное, важное и выгодное собрано здесь
Кровати-трансформеры
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Полный каталог кроватей-трансформеров для взрослых и детей.
-21%
Кухня Квадро
от 145 500 ₽
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Дизайнерский кухонный гарнитур, выполненный в лучших традициях современной классики. Чистые линии, спокойная цветовая гамма, материалы премиального качества.
до 31 декабря 2022 года
Столешница со скидкой 50%
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Акция! Получите скидку до 50% на столешницу из искусственного камня при заказе кухонного гарнитура.
Квартирный вопрос
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Мы участвовали в популярной телепрограмме "Квартирный Вопрос" и в одном из выпусков была представлена наша мебель, а именно: кровать-трансформер.

Кухни по индивидуальным проектам

Здесь собрана небольшая часть из каталога кухонь. Мы изготавливаем кухни по вашим размерам из массива, МДФ, пластика, ПВХ или ДСП
все проекты
Кухня Чикаго
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Дизайнерский кухонный гарнитур, выполненный в лучших традициях современной классики. Чистые линии, спокойная цветовая гамма, материалы премиального качества.
-21%
Кухня Квадро
от 145 500 ₽
Подробнее
Дизайнерский кухонный гарнитур, выполненный в лучших традициях современной классики. Чистые линии, спокойная цветовая гамма, материалы премиального качества.
-20%
49
Кухня AGT Ice grey
от 159000 ₽
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Элегантная кухня с островом, который выполняет функции барной стойки, обеденного стола и рабочей поверхности. Эффектно смотрится за счет фасадов из массива в сером цвете, обилия стекла в дизайне и встроенной подсветки в шкафчиках.
-20%
70
Кухня Пикарди
от 146000 ₽
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Белоснежный кухонный гарнитур станет украшением любой современной кухни – в классическом стиле, в скандинавской стилистике, минимализме или лофте. Это пример мебели, которая будет актуальной десятки лет.
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Милена Милановская, Москва
14.04.2022

Быстро и качественно!

Мебель в кухню получилась замечательная, при изготовлении учли все мелочи, ни на сантиметр не ошиблись в размерах. Шкафы...
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Алина Б, Москва

Смело рекомендую всем

Выражаю благодарность вашей компании. Заказывала кухню и осталась очень довольна результатом. Кухня красивая, удобная и практичная, выполнена с...
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Елена, Москва
02.03.2021

Впечатление очень хорошее

Здравствуйте! Хотела бы написать отзыв о фирме Рубикс. Заказывала кухню в ТЦ Румер, фирма Рубикс. Хотела бы поблагодарить...
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Ольга, Москва
19.08.2020

Решили купить в этом магазине кухню и не прогадали

Я довольно давно мечтала о красивой и новенькой кухне и вот наконец удалось осуществить свою мечту. Из пожеланий...
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